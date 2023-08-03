В Барнауле умерла пострадавшая при крушении вертолёта Ми-8

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Женщина, которая пострадала при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула.
27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.
Уточняется, что по неизвестной причине туристы в последний момент поменяли авиакомпанию.
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