В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником

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В поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя девушка обменивалась нюдсами с учеником третьего класса.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Сообщается, что девушку чаще видели в Белебее из-за учебы, а на выходные она приезжала к матери в Приютово. Там младший брат познакомил её с 9-летним другом. Студентка и третьеклассник обменялись контактами. Спустя несколько недель общение вышло за рамки.
Мать третьеклассника увидела переписку. Женщина обнаружила у сына и фотографии девушки интимного содержания. К тому же школьник отправлял ей схожие фото в ответ. Иногда мальчик и девушка встречались.
Полицейские заинтересовались такими тёплыми отношениями и вызвали студентку на допрос.
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Мать третьеклассника увидела переписку. Женщина обнаружила у сына и фотографии девушки интимного содержания. К тому же школьник отправлял ей схожие фото в ответ. Иногда мальчик и девушка встречались.
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Мария Фирсова