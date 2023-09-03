В Башкирии 3-летний ребёнок сгорел в деревенской бане

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Пожар случился в воскресенье в селе Новобалтачево Чекмагушевского района, в сгоревшей бане обнаружили тело 3-летней девочки.
«МК» пишет, что, по предварительной информации, двое маленьких детей остались без присмотра взрослых. Они начали играть с небольшой газовой горелкой. Возможно, именно это привело к возгоранию сена. Огонь распространился и на надворные постройки. Тело 3-летней девочки нашли во время тушения пожара.
На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС России. Также прокуратура организовала проверку.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде. 6-летний мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути.
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Мария Фирсова