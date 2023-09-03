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В Башкирии 3-летний ребёнок сгорел в деревенской бане

03 сентября 2023, 17:49
Фото: iStock/TonyFuse

Фото: iStock/TonyFuse

Пожар случился в воскресенье в селе Новобалтачево Чекмагушевского района, в сгоревшей бане обнаружили тело 3-летней девочки.
«МК» пишет, что, по предварительной информации, двое маленьких детей остались без присмотра взрослых. Они начали играть с небольшой газовой горелкой. Возможно, именно это привело к возгоранию сена. Огонь распространился и на надворные постройки. Тело 3-летней девочки нашли во время тушения пожара.

На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС России. Также прокуратура организовала проверку.


Ранее сообщалось, что в Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде. 6-летний мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути.

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#чп
#дети
#пожар
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В США выяснили подробности похищения и убийства 43 студентов
03 сентября 2023, 17:37

Фото: iStock/Motortion

В Мексике сотрудники правоохранительных органов, военные и чиновники вступили в сговор с представителями наркокартеля, который убил группу студентов из 43 человек.
Молодые люди были похищены преступниками из банды «Геррерос Унидос», пишет The New York Times.

Эту кровавую расправу называют самым громким делом, которое не раскрыли. Журналистами было изучено примерно 23 тысячи сообщений, показаний и материалов расследования. В 2014 году переписка картеля была перехвачена специалистами Управления по борьбе с наркотиками США, но эти сообщения были переданы мексиканской полиции только в прошлом году. 
 
В 2014 году группа студентов прибыла на автобусах в Игуалу, чтобы участвовать в марше в Мехико. Из города живыми им уже не удалось выбраться. Полицейские начали преследование студентов, открыли огонь, а потом похитили. Затем студентов передали банде, члены которой их убили и избавилась от трупов. 
 
По результатам расследования The New York Times, представители почти всех ветвей власти несколько месяцев работали на бандитов. Полиция обеспечивала наркокартель оружием и подчинялась приказам «Геррерос Унидос». Военным было известно о похищении, но вмешиваться они не стали: им хорошо платили за молчание. Наркокартель не только подкупал чиновников, а превратил их в своих служащих. С бандой были связаны даже спасатели.

К убийству студентов привел тот факт, что молодёжь ехала в автобусах, которые были похожи на используемые для перевозки наркотиков. Картель принял колонну за «вторжение врагов» на свою территорию. Так убитыми оказались ни в чём не замешанные люди.
 
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#сша
#расследование
#чп
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Катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном
03 сентября 2023, 17:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Возгорание произошло на судне, на котором плыли молодожены.

До того момента, пока не приехали спасатели, огонь приходилось тушить собственными силами. Сообщается, что молодоженов эвакуировали. Никто не пострадал.

Напомним, на Урале спустя месяц поисков мертвой найдена 38-летняя Юлия Истомина. Её тело обнаружили 1 сентября. 

Обстоятельства смерти женщины не разглашаются. Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.

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#спасатели
#водохранилище
#женщины
#инцидент
#возгорание
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В Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток
03 сентября 2023, 16:38

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

ЧП случилось на подмосковном стадионе «Металлург».
Shot пишет, что трагедия случилась вечером 1 сентября в Видном. 17-летний парень вместе с другом устроили тренировочный спарринг по боксу на стадионе. Они боксировали со всеми атрибутами защиты.
 
Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли. Врачи констатировали смерть. Тело боксёра направлено на судмедэкспертизу. Её результаты станут известны позже. В деле разбираются правоохранители. 
 
Сообщается, парень жил в полной семье и учился в Московском университете имени Витте.

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#подмосковье
#чп
#бокс
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В Ярославской области мужчина пытался взорвать жену, с которой разводится
03 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/Motortion

В Ярославской области мужчина хотел взорвать жену, но ранил троих человек.
ЧП случилось 2 сентября в деревне Никульское, сообщает  СУ СК России по региону. 47-летний мужчина хотел избавиться от жены, с которой сейчас разводится. Для этого он привел в действие взрывное устройство с поражающими свойствами. Женщина не пострадала, но травмировались двое мужчин и женщина. 
 
После покушения виновник взрыва скрылся, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенным общеопасным способом. Правоохранители разбираются в случившемся. 

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#семья
#взрыв
#полиция
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В Москве обезьяна сбежала от хозяина и застряла на дереве
03 сентября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Сбежавшая обезьяна залезла на дерево на юго-востоке столицы.
РЕН ТВ пишет, что макака забралась на дерево в Выхино-Жулебино и отказывается спускаться.
 
«Обезьяна сбежала от хозяина и залезла на дерево рядом с домом по Ферганскому проезду», - рассказал источник.
На место едут сотрудники оперативных служб. Специалисты попытаются снять обезьяну с дерева.

Ранее в Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне. Медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.

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#обезьяны
#москва
#животные
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Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область
03 сентября 2023, 16:00

Фото: iStock/vladans

Два килограмма смеси с кокаином пытался провезти в рюкзаке россиянин из Эстонии в Ленинградскую область. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Сообщается, что 25-летний гражданин России, проживающий в Прибалтике, решил перевезти с собой смесь с кокаином, однако его задержали у пограничного поста и досмотрели.

В рюкзаке преступника обнаружили два чёрных свёртка с неизвестным порошком. По результатам экспертизы выяснилось, что в порошковой смеси есть кокаин. Возбуждено уголовное дело.

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#наркотики
#дело
#уголовное дело
#нарколог
#инцидент
#мужчина
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В московском метро неадекватная женщина порезала парня канцелярским ножом
03 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/spacedrone808

ЧП случилось на станции Гражданский проспект.
Mash передаёт слова 26-летнего Олега. По его словам, он поднимался на эскалатор, когда в него врезалась нервная женщина лет 50-ти. Потом отскочила назад и испуганно посмотрела на него.  Молодой человек решил, на всякий случай извиниться. На выходе он несколько раз окликнул женщину и уточнил, всё ли в порядке. Парень слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок. Появилась кровь. 

Нападавшая вбежала обратно, крича «Помогите». Парень пошёл следом и сообщил о случившемся сотрудникам метро. 

Потерпевшему наложили шесть швов в больнице. Он обратился с заявлением в полицию и намерен возместить моральный ущерб в суде.

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#метро
#чп
#полиция
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Жительницу Сургута нашли мёртвой, спустя месяц после пропажи
03 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.
E1 пишет, что на Урале спустя месяц поисков мертвой найдена 38-летняя Юлия Истомина. Её тело обнаружили 1 сентября. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
 
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются. 

Ранее сообщалось, что в Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября. Девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась. Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.

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#чп
#полиция
#женщина
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В Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села
03 сентября 2023, 14:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.
Shot пишет, что 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения и 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом, а также их 36-летняя безработная знакомая сидели за столом. Возник конфликт. В порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, куда ушли его знакомые. Произошёл взрыв.
 
Трое пострадавших доставлены в больницу с осколочными ранениями рук и ног. Начальника ФСИН допрашивают в дежурной части. Подробности выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге шантажист закинул в окно соседу муляж гранаты и записку с угрозой. Вечером 30 августа в полицию обратился 52-летний житель Земского района и заявил, что ему в окно закинули гранату и записку.

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#граната
#взрыв
#полицейские
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