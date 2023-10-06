В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными

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В Башкирии установили личность блогера, который выкладывал в интернет видеоролики с издевательствами над бездомными, об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.
«Как предварительно установили сотрудники полиции, 28-летний житель Стерлитамака связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. По его приглашению они приехали в Стерлитамак», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
Как отметили в МВД, блогер поселил бездомных в одном из садовых товариществ, где записывал на видео их драки. Иногда он и сам избивал мужчину, а также совершал над ними иные действия, причиняющие им физические страдания. За это зрелище подписчики блогера отправляли ему денежное вознаграждение.
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Евгения Парфентьева