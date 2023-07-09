В Башкирии дерево упало и придавило беременную женщину

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Беременная девушка пострадала в результате падения дерева на палатку в Башкирии. Об этом сообщает ГУМЧС по региону.
Сообщается, что женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также с закрытым переломом правой плечевой кости. Упавшее дерево также придавило автомобиль.
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Екатерина Коршунова