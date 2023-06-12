В Башкирии девушка сорвалась с 6-метровой высоты в Киндерлинской пещере

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Девушка была в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России. Туристы были без спецоборудования. В процессе обследования пещеры девушка упала с шестиметровой высоты. У неё диагностированы травмы головы и таза.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин утонул в море на глазах у жены. Российский турист утонул в море в районе пляжа Патонг, который находится на таиландском острове Пхукет. В момент ЧП жена мужчина была на берегу и не смогла помочь мужу.