В Башкирии двухлетний ребёнок погиб в ДТП

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ЧП случилось в деревне Каракулево
В субботу вечером, на 200 км автодороги Бирск - Тастуба – Сатка мальчик в возрасте 2,5 лет оказался под колеса автомобиля Lada Granta. От полученных травм ребёнок скончался по дороге в больницу, сообщает RG.RU.
Сообщается, что наезд совершил 59-летний водитель из Челябинской области. С его слов, ребенок резко выскочил на дорогу.
Дело контролирует республиканская прокуратура.
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Сообщается, что наезд совершил 59-летний водитель из Челябинской области. С его слов, ребенок резко выскочил на дорогу.
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Мария Фирсова