В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ребенок из многодетной семьи утонул в надувном бассейне
Вечером 5 июня в Баймакском районе Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне, сообщает «Башинформ».
По информации СМИ, отец ремонтировал машину, пока дочь играла в надувном бассейне, установленном на участке. В один момент девочка пропала из поля зрения мужчины, он кинулся к бассейну и нашел дочь на дне, без признаков жизни.
В семье есть еще двое дочерей и двое сыновей, также у жены есть двое взрослых детей от первого брака. Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная, и даже напротив, характеризовалась как положительная.
Источник СМИ в правоохранительных органах заявил, что происшествию присвоили статус несчастного случая, проводится проверка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге 13 клиентов доставки роллов «Ёбидоеби» госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По информации СМИ, отец ремонтировал машину, пока дочь играла в надувном бассейне, установленном на участке. В один момент девочка пропала из поля зрения мужчины, он кинулся к бассейну и нашел дочь на дне, без признаков жизни.
Источник СМИ в правоохранительных органах заявил, что происшествию присвоили статус несчастного случая, проводится проверка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге 13 клиентов доставки роллов «Ёбидоеби» госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Евгения Парфентьева