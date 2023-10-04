В Башкирии грузовик влетел в вагоны тепловоза

Инцидент произошёл на Кировоградской улице на юге Москвы. Временный светофор обрушился из-за сильного ветра. В результате пострадал пешеход, с которым свяжутся сотрудники ЦОДД и предложат помощь.Также в пресс-службе Центра отметили, что будет проведена проверка в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров.В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.Ранее МЧС России предупреждало об усилении ветра до 20 м/с в столице с 13:00 до 20:00 4 октября.Избитый на улице в Москве подростокSHOT: работники автосервиса в Москве обнаружилиСтали известны подробности разбойного