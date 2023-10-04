В Башкирии грузовик влетел в вагоны тепловоза

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В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов в результате столкновения с грузовиком, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации МВД, ДТП произошло на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна.
По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате, шесть вагонов сошли с рельсов.
Водителя грузовика экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают экстренные службы, подробности аварии устанавливаются.
Ранее поезд, который следовал из Бишкека в Самару, сошёл с рельсов в Актюбинской области Казахстана. По данным МЧС, причиной инцидента стало боковое столкновение с маневровым локомотивом.
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По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате, шесть вагонов сошли с рельсов.
На месте происшествия работают экстренные службы, подробности аварии устанавливаются.
Ранее поезд, который следовал из Бишкека в Самару, сошёл с рельсов в Актюбинской области Казахстана. По данным МЧС, причиной инцидента стало боковое столкновение с маневровым локомотивом.
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Евгения Парфентьева