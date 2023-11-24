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В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку

24 ноября 2023, 20:06
Фото: iStock/Matt Anderson

Фото: iStock/Matt Anderson

В Башкирии женщина и двое её детей погибли при падении автомобиля с моста в реку, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По предварительным данным, в Белорецком районе управлявшая автомобилем женщина переезжала реку Белую по пешеходному мосту, однако, в определённый момент машина съехала с моста и упала в реку.

В результате, женщина и двое детей пяти и семи лет скончались.


На место происшествия выехал межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов для координации работ по установлению всех дополнительных деталей трагедии.

23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск при столкновении двух легковых автомобилей погибла пятимесячная девочка. Остальные участники ДТП получили травмы разной степени тяжести.

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В Курске неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева
Shot: силовики обнаружили схрон боеприпасов в стволе дерева в Курске
24 ноября 2023, 20:48

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий о незаконном обороне боеприпасов силовики обнаружили тайник. Он располагался в разломе лиственницы. Оттуда была изъята боевая граната РГД-5, которая была полностью готова к применения. Однако полицейские утверждают, что там находилось другое вооружение. 

После обнаружения тайника сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию около АЗС, рядом с которой располагался схрон. В данный момент силовики занимаются поиском хозяина тайника и вооружения. 

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#полицейские
#курская область
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ФСБ в Петербурге задержала полковника юстиции Шиховцова
24 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом сообщает «Фонтанка».
Шиховцов был задержан сотрудниками Управления «М» Федеральной службы безопасности по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. 

Известно, что Шиховцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СМИ сообщили, что задержанный получил восемь миллионов рублей за некую услугу, связанную с уголовным делом, находившимся а работе его отдела. 

Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении Шиховцова.

Других подробностей происшествия пока что не приводится.

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#следственный комитет
#уголовное взятка
#санкт-петербург
#фсб
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Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать
24 ноября 2023, 20:25

Фото: Istockphoto / MG_54

Полицейские выясняют обстоятельствах нападения собаки на маленькую девочку в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Сотрудники полиции установили, что у дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что обе пострадавшие госпитализированы. 
 
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В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку

В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью
 
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#московская область
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У матери, жившей с трупами своих детей, есть ещё дети, сообщила омбудсмен Соколова
Омбудсмен Соколова: в семье, где умерли трое детей, воспитывались ещё двое
24 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/artolympic

В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мёртвыми трое детей, воспитывались ещё два ребёнка. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила детский омбудсмен по региону Наталия Соколова.
Напомним, что в пятницу, 24 ноября, СУСК РФ по Псковской области сообщило, что в квартире и в частном доме были найдены тела троих детей: восьмилетней девочки и мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних. Следователями была задержана 34-летняя мать детей, которая подозревается в совершении убийств. 

Органы системы профилактики в отношении многодетной семьи предоставили данные о том, что в семье воспитываются ещё двое детей. Соколова отметила, что в настоящее время решается вопрос из дальнейшего жизнеустройства и оказания медицинской и психологической помощи. 

Также специалист отметила, что случившееся – это «страшное событие».

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#смерть
#семья
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СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
24 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/tiero

В Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
По информации следствия, 23 ноября подозреваемый пришёл в квартиру к бывшей супруге, где также проживал их совместный ребёнок. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил её ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он признал свою вину и рассказал следователям подробности убийства. 

Как уточнили в СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу.

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#нож
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Мизулина заявила, что против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
24 ноября 2023, 19:48

Фото: iStock/simpson33

Против российского исполнителя Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих», - написала общественный деятель в своём Telegram-канале.

После этого стало известно, что в начале декабря Шарлота этапируют из Петербурга в Самару, где исполнитель прописан. В северной столице он отбывает административный арест по делу о мелком хулиганстве. Его арестовали после того, как Шарлот на камеру сжёг свой российский паспорт и разместил это видео в интернете.

При этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в правительстве за ситуацией вокруг Шарлота, заявил, что даже не знает, кто он такой.

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#нацизм
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Жительница Петербурга донесла на таксиста, который затронул тему СВО во время поездки
В Петербурге женщина донесла на таксиста за разговор об СВО
24 ноября 2023, 19:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Пассажирка такси в Петербурге обратилась в полицию после того, как обсудила с таксистом тему спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».
Женщина заказала такси от Московского вокзала. Во время поездки таксист начал разговаривать о ходе спецоперации, рассказывать о потерях российской армии, а также выразил соболезнования украинским военным и их семьям. 

После этого пассажирка отправилась в полицию через электронную форму, потребовав понаблюдать за таксистом, который, по её мнению, дискредитировал российскую армию.

Также женщина заявила, что мужчина может нести опасность для России, так как он, скорее всего, потенциальный террорист. 

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#полиция
#санкт-петербург
#спецоперация
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Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью
В ЛНР вынесут приговор мужчине, из ревности бросившему бомбу в машину с женой
24 ноября 2023, 19:03

Фото: iStock/fizkes

Житель Луганской Народной Республики, который из ревности бросил взрывное устройство в автомобиль с женой, тестем и дочерью, предстанет перед судом. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в регионе Елена Марковская.
Она отметила, что расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых покушение на убийство двух и более лиц.

Марковская рассказала, что супруги часто ссорились на почве ревности. В один день женщина вместе с малолетней дочерью и отцом приехала, чтобы забрать личные вещи, и вспыхнул очередной конфликт. В результате этого мужчина взял взрывное устройство и бросил его в автомобиль, в котором находились все три родственника. Салон машины мгновенно воспламенился, ребёнок получил множественные повреждения. 

Уточняется, что доказательная база собрана, а уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. 

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СК: В Ростовской области задержали двух мужчин, похитивших 16-летнюю девушку
24 ноября 2023, 18:46

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ростовской области задержали двух мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку, об этом сообщили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону в пятницу.
По информации следствия, 21 ноября два жителя Краснодарского края приехали в одно из сёл Орловской области, где похитили 16-летнюю девушку, насильно затолкав её в машину. С ней они уехали в Ростовскую область. 

О пропаже в полицию сообщила мать несовершеннолетней. Позже автомобиль похитителей был замечен в Ростовской области, где похитителей и задержали. Девушку передали родителям. 

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемых под стражу.

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