В Башкирии мать изрезала малыша, который мешал ей пить

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В Башкирии мать избила и ранила ребёнка полутора лет, плач которого мешал ей выпивать.
Правоохранительные органы Башкирии расследуют инцидент с полуторагодовалым мальчиком. Его ранила ножом и избила мать. Причиной стал плач, который мешал ей выпивать. РИА Новости пишет, что ЧП случилось 8 октября в Белебеевском районе.
Ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.
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«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет», - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.
«Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу», - уточнили в пресс-службе.Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.
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Мария Фирсова