В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб

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В Башкирии во время столкновения мотоблока с тележкой и мотоциклом шесть человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что инцидент произошел в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская.
В ведомстве уточнили, что водитель мотоблока скончался, в числе шести пострадавших человек оказались четыре ребенка.
Отмечается, что жизням детей ничего не угрожает.
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Екатерина Коршунова