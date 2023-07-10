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В Башкирии мотоблок с тележкой столкнулся с мотоциклом, водитель погиб

10 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/Osobystist

В Башкирии во время столкновения мотоблока с тележкой и мотоциклом шесть человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что инцидент произошел в Мелеузовском районе в деревне Зирган по улице Советская.

В ведомстве уточнили, что водитель мотоблока скончался, в числе шести пострадавших человек оказались четыре ребенка.


Отмечается, что жизням детей ничего не угрожает.

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#Башкирия
#ДТП
#дети
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В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар
10 июля 2023, 21:54

Фото: iStock/Pro2sound

В Самаре в Кировском районе произошло возгорание в трамвае, в котором находилось 20 пассажиров, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по региону.
Из сообщения следует, что сообщение о пожаре в движущемся трамвае №24 поступило в 20.38 по местному времени (19.38 по мск).

«Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при ЧП никто из 20 пассажиров не пострадал.

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#трамвай
#пожар
#Самара
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В Адлерском районе Сочи пропал мужчина при подтоплениях
10 июля 2023, 21:44

Фото: istockphoto/Lakeview_Images

Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи во время подтоплений, которые вызвали ливни.
В данный момент ведётся поиск пропавшего. Прокуратура Адлерского района взяла на контроль сложившуюся ситуацию.
 
Telegram-канала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает, что другого мужчину, переходившего реку в Сочи по мосту, смыло потоком воды. Мужчине удалось зацепиться за дерево, его удалось спасти.

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#Сочи
#дожди
#подтопления
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В Курской области убит солдат срочной службы из Подмосковья
10 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/Chalabala

В воинской части, расположенной в Курской области, в ночь на 10 июля убит 19-летний солдат срочной службы из Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, тело молодого человека было найдено в воинской части, располагающейся в Глушковском районе региона. По предварительным данным, он был убит выстрелом в голову из автомата Калашникова.

По подозрению в убийстве уже задержан его сослуживец – 20-летний солдат из Курганской области. О причинах конфликта пока не сообщается.

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#Курская область
#военная часть
#срочник
#убийство
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В Испании ликвидировали группу автоугонщиков, которую возглавляли россияне
10 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Гражданская гвардия Испании ликвидировала возглавляемую тремя россиянами преступную группировку, которая специализировалась на угоне машин. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным издания, группа из автоугонщиков, в состав которой также входили испанец и румын, отличалась высоким уровнем профессионализма. 

Отмечается, что злоумышленникам удавалось похищаться машины без применения насилия, так как они владели электронными устройствами, с помощью которых они могли копировать работу ключей для открытия и закрытия машин.

El Mundo сообщает, что часть похищенных в Мадриде автомобилей была найдена в Литве. В момент проведения операции было изъято тринадцать машин, сто ключей и станок для установки номерных знаков.

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#Испания
#автомобиль
#угон
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Baza: Убийство Ржицкого было тщательно спланировано
10 июля 2023, 20:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

За замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станиславом Ржицким, который был застрелен в Краснодаре 10 июля, давно следил киллер, который тщательно спланировал свое преступление.Такие данные передает Telegram-канал Baza.
За замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станиславом Ржицким, который был застрелен в Краснодаре 10 июля, давно следил киллер. Такие данные передает Telegram-канал Baza.

Напомним, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».

Согласно сообщению, убийца давно следил за своей жертвой, изучил его маршруты и специально выбрал такое место, где нет камер видеонаблюдения.

При этом полиция возвращалась на место преступления второй раз, так как изначально эксперт решил, что Ржицкий был убит ударами ножа в спину. Только к 17.00 экспертиза установила, что он был убит выстрелами из огнестрельного оружия. Пока силовикам не удалось обнаружить никаких улик, которые могли бы навести на след киллера.

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#Краснодар
#Станислав Ржицкий
#Краснодар
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Полиция задержала одного из мужчин, снявших скальп с жителя Электростали
10 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/vmargineanu

Сотрудники полиции задержали одного из двоих подозреваемых, которые накануне срезали волосы и скальп парню в Электростали.
Задержанным оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.
 
В данный момент правоохранители ищут второго нападавшего.
 
«Осторожно, Москва» пишет, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

Ранее сообщалось, что 19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.

Приятели молодого человека побежали за помощью, а он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении.

Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.

«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.

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#Электросталь
#полиция
#волосы
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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий
10 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/Motortion

В Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 42-летний Ржицкий ушел на утреннюю пробежку. Возле спорткомплекса «Олимп» преступник четыре раза выстрелил ему в спину и грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ржицкий скончался на месте преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция ищет убийцу.
 
При этом уточняется, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Ранее украинские СМИ заявляли, что именно он отдал приказ о запуске российских крылатых ракет «Калибр» по Украине.

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#Краснодар
#убийство
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На Сардинии во время отпуска британский турист лишился ноги из-за ошибки дочери
10 июля 2023, 19:56

Фото:.istockphoto/Robert Daly

ЧП случилось, когда мужчина находился в воде, а его дочь пыталась управлять моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца.
Левую ногу мужчины разорвало. Его госпитализировали в состоянии сильного шока.
 
Daily Mail пишет, что из-за ошибки дочери ногу британцу пришлось ампутировать.

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#Сардиния
#ЧП
#дочь
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Частично обрушилась кровля горящего ангара на юге Москвы
10 июля 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/Bilanol

На юге Москвы кровля горящего ангара частично обрушилась. Об этом сообщили «Известия».
До этого, на юге Москвы начался крупный пожар, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали службы города. Позже стало известно, что площадь возгорания в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров.

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#происшествие
#пожар
#Москва
#ангар
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