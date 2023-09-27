В Башкирии муж избил жену из-за её желания пойти в гости к подруге

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Жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Очнувшись, она вызвала полицию и все им подробно рассказала, однако заявление писать не стала. На следующий день пострадавшая явилась в полицию и попросила прекратить все разбирательства по данному инциденту. Она объяснила полицейским, что все напутала, а полицию вызвала только для того, чтобы уйти в гости к подруге.
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