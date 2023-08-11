В Башкирии на птицефабрике выявили птичий грипп

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Часть заражённой продукции оказалась в продаже —её срочно изымают из магазинов.
Baza пишет, что из-за падежа птиц 9 августа на «Птицефабрике «Башкирская» провели исследование биоматериала. Выяснилось, что причиной увеличения падежа кур является птичий грипп (ВПГ Н5).
Из-за вируса фабрика приостановила продажу на полгода. Компания также попросила партнёров изъять всю продукцию, которую отгрузили с 30 июля, и утилизировать её. Но сколько продукции было продано потребителям за это время — неизвестно.
Ранее в китайской провинции Гуандун 56-летняя женщина погибла от птичьего гриппа H3N8 — это первая в мире смерть, зарегистрированная от данного заболевания. Вероятнее всего женщина заразилась на рынке — взятые там образцы дали положительный результат на грипп. Она заболела в феврале этого года, а через месяц её госпитализировали с тяжёлой пневмонией. Через несколько недель пациентка скончалась.
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Из-за вируса фабрика приостановила продажу на полгода. Компания также попросила партнёров изъять всю продукцию, которую отгрузили с 30 июля, и утилизировать её. Но сколько продукции было продано потребителям за это время — неизвестно.
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Мария Фирсова