В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину

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В Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на регионального министра природопользования и экологии Нияза Фазылова.
Отмечается, что животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.
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Диана Аванесян