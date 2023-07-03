В Башкирии собака напала на своего хозяина и откусила ему нос

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В Башкирии собака напала на 14-летнего хозяина и откусила ему нос, сообщает Gorobzor.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина.
По информации СМИ, подросток поступил в хирургическое отделение с обширными ранами лица. Собака оторвала ему три четверти носа и существенно повредила верхнюю губу.
Башкирские врачи провели сложнейшую операцию. Отмечается, что им удалось полностью восстановить архитектуру лица. Сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
Когда парень восстановится, его направят в центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, чтобы провести еще одну пластическую операцию.
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Башкирские врачи провели сложнейшую операцию. Отмечается, что им удалось полностью восстановить архитектуру лица. Сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
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Евгения Парфентьева