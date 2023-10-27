В Башкирии стая собак едва не растерзала в клочья мужчину

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Стая бездомных собак набросилась на жителя Башкирии, едва не разорвав его на куски, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл утром 27 октября в башкирском городе Салават. Мужчина отвёл детей в школу, а по пути домой на него набросилась стая бездомных собак.
В руку мужчины вцепился огромный алабай и долго не отпускал его. От смерти башкирца спас проезжавший мимо водитель. Он выскочил из машины, помогал отогнать собак и отвёз пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у мужчины рваные раны и ссадины.
Позже отлавливать бездомную стаю приехали сотрудники специальной службы. Однако, им тоже досталось от собак. У одного из мужчин диагностировали ссадины и гематомы.
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В руку мужчины вцепился огромный алабай и долго не отпускал его. От смерти башкирца спас проезжавший мимо водитель. Он выскочил из машины, помогал отогнать собак и отвёз пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у мужчины рваные раны и ссадины.
«Хорошо, что не было детей рядом. Если бы были дети, я думаю, что они не отбились бы от этой собаки», - прокомментировал ситуацию пострадавший.
Позже отлавливать бездомную стаю приехали сотрудники специальной службы. Однако, им тоже досталось от собак. У одного из мужчин диагностировали ссадины и гематомы.
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Евгения Парфентьева