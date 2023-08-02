В Башкортостане военнослужащий-доброволец угрожает взорвать гранату

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В Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.
Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта.
Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.
По предварительной информации, он достал гранату и угрожает её взорвать. Мужчина требует закрыть уголовное дело против него.
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Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.
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Мария Фирсова