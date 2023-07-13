В Батуми избили туристов из России из-за жалоб на отсутствие света

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Россияне пожаловались на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View.
Визит к застройщику обернулся дракой и угрозами. Россияне сняли побои и направились в полицию. Правоохранители нехотя согласились принять заявление и начали проверку, пишет Mash.
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