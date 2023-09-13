В Бельгии подожгли четыре школы из-за введения предмета о сексе

Фото: iStock/PamWalker68
Неизвестные также оставили на местах поджога надпись «Нет Evras» - аббревиатура, означающая название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».
Однако, противник этой инициативы заявляют, что детям будут пропагандировать смену пола и сексуальной ориентации.
В правоохранительных органах заявили, что неудачливые поджигатели будут найдены и наказаны.
Читайте также:
Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности
СК завел дело после отравления четырех детей и взрослого в школе в Кызыле
В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивом, которое ей купил военный