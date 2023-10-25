В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт

Фото: iStock/Chalabala
Бельгийские полицейские задержали 23-летнего палестинца, который угрожал совершить теракт из-за гибели своих родственников в секторе Газа. Об этом сообщает La Libre.
Сотрудники полиции задержали его в гостинице в Брюсселе. Насколько правдивы были слова палестинца о возможности теракта не указывается.
Читайте также:
SHOT: Старший бортпроводник «Аэрофлота» задержан в Шереметьево под наркотиками
Командира ВСУ осудили за расстрелянного и сброшенного в яму мирного жителя в Мариуполе
Жительницу Омска обвиняют в истязании трех детей, опекуншей которых она являлась
Екатерина Коршунова