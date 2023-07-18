В бельгийском порту изъяли кокаин, спрятанный в контейнере с бананами

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Сотрудники полиции изъяли в бельгийском порту Антверпен почти 7 тонн кокаина, который был спрятан в контейнер с бананами. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Уточняется, что контейнер прибыл из Эквадора. Полиция задержала четырех подозреваемых, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок расследования дела.
Сообщается, что вес изъятого кокаина составил 6 822 килограмма.
Напомним, ранее секретная служба США, которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, расследовала инцидент с обнаружением в Белом доме порошка, похожего на кокаин. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден принимает кокаин перед выступлениями.
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Сообщается, что вес изъятого кокаина составил 6 822 килограмма.
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Екатерина Коршунова