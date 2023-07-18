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В бельгийском порту изъяли кокаин, спрятанный в контейнере с бананами

18 июля 2023, 21:02

Фото: iStock/DedMityay

Сотрудники полиции изъяли в бельгийском порту Антверпен почти 7 тонн кокаина, который был спрятан в контейнер с бананами. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Уточняется, что контейнер прибыл из Эквадора. Полиция задержала четырех подозреваемых, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок расследования дела.

Сообщается, что вес изъятого кокаина составил 6 822 килограмма.


Напомним, ранее секретная служба США, которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, расследовала инцидент с обнаружением в Белом доме порошка, похожего на кокаин. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден принимает кокаин перед выступлениями.

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#наркотики
#порт
#Эквадор
#бананы
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В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей
18 июля 2023, 21:02

Фото:istockphoto/Discha-AS

Супружескую пару из Сальска обвиняют в истязании пятерых приёмных детей.
СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что 42-летняя женщина и 52-летний мужчина усыновили пятерых детей. Двоим  удалось сбежать из дома и сообщить правоохранителям об издевательствах.
 
Оказалось, что супруги регулярно били детей, лишали еды и не обеспечивали бытовых условий для проживания.
 
Детей изъяли из семьи, на приёмных родителей возбудили уголовное дело об истязании. Супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что защита опекуна Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».

Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.

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#Ростовская область
#дети
#приёмные родители
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В Тульской области мальчик напоролся на кол, который сельчане спрятали в поле
18 июля 2023, 20:50

Фото:istockphoto/Conny Pokorny

В Ефремовском районе Тульской области мальчик поранил ногу металлическим колом, который местные жители использовали для защиты поля от автомобилистов.
Telegram-канал «Инцидент Тула и область» пишет, что фермеры из сёл Дубики и Красивая Меча спасали свой урожай от автомобилистов, которые постоянно уничтожали их насаждения, добираясь на машинах по полю к реке.

Местные жители вкопали вдоль дороги металлические колья, надеясь, что автолюбители проколют шины и перестанут губить посевы, но в этой ловушке оказался ребёнок. Мальчик наступил на забитые железные колья. Рану придется зашивать.

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#Тульская область
#дети
#мальчик
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В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру
18 июля 2023, 20:18

Фото:istockphoto/7713Photography

В Калифорнии 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру.
Об этом сообщили в офисе шерифа округа Сан-Диего. Трагедия произошла утром в понедельник. 3-летний ребёнок нашёл пистолет, который родители надежно не спрятали, и выстрелил в годовалую сестру.
 
Пуля попала в голову. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась.
 
Следователи разбираются в случившемся.

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#США
#Калифорния
#дети
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В ДТП с автобусами Мытищах пострадали 10 человек, включая беременную
18 июля 2023, 20:00

Фото: Istockphoto / Galina Vetertsovskaya

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.
По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».
 
Травмы получили как минимум 10 человек, в том числе беременная женщина. По предварительным данным, детей среди госпитализированных нет.

Причинами аварии могли стать превышение скорости водителем одного из автобусов, а также попытка пойти на обгон в условиях плохой видимости из-за дождя. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Мытищи
#авария
#автобусы
#ГИБДД
#ДТП
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На полковника Владимира Квачкова завели административное дело о дискредитации армии
18 июля 2023, 19:56

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков получил извещение от МВД с требованием явиться в отдел.
Baza пишет, что, по словам Квачкова, явиться в отдел он должен был ещё вчера, но Владимир Квачков не заметил письма. Полковник ответной телеграммой попросил перенести визит на другую дату.
 
В 2005 году полковник обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но был оправдан присяжными.
 
В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к 8 годам колонии за попытку организации вооружённого мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

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#Квачков
#полиция
#полковник
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В Волгограде полицейские ранили задержанного и месяц не верили, что в его ноге находится пуля
18 июля 2023, 19:42

Фото:istockphoto/Aleksei Savin

В Волгограде 24 июня во время погони сотрудники полиции выстрелили из пистолета в мужчину, пуля попала в голень.
Baza пишет, что мужчину доставили в больницу, но там, по его словам, врач не обратил внимание на жалобу и просто обработал пулевое ранение зелёнкой.
 
Спустя 2 дня, уже в СИЗО, нога начала гноиться и распухать. Но помощь задержанному никто не оказывал. Мужчина рассказывает, что ему один раз в два дня делали перевязку с мазью «Левомеколь».
 
7 июля задержанного доставили в СИЗО в Калужской области. Там раной тоже никто не стал заниматься. В это время на голени лопнула опухоль, и пулю  стало видно.
 
Но и после этого мужчине не сделали операцию. Только когда задержанного перевели в ИВС по Дзержинскому району, пулю достали. С момента задержания прошло 23 дня.
 
Сообщается, что мужчина 2 года находился в розыске по обвинению в насильственных действиях сексуального характеру по отношению к лицу, не достигшему 14 лет. Мужчина обвинения отрицает.

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#Волгоград
#пуля
#полиция
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Смертельное ДТП произошло в Саратовской области с грузовиком и легковушкой
18 июля 2023, 18:50

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Легковой автомобиль и грузовая «Газель» столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла на 242-м километре трассы Р-208 рядом с селом Карамышка Татищевского района. 

Три из четырех пассажиров легкового автомобиля погибли, включая несовершеннолетнего мальчика. 17-летний молодой человек и водитель грузовика с травмами были госпитализированы.

По факту ДТП сотрудники прокуратуры начали проверку.

Напомним, ранее в Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом. Автомобиль Renault Logan и пассажирский автобус, где находились 15 человек, столкнулись на 344 км дороги Серов — Екатеринбург.

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#ДТП
#Саратовская область
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Модель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах с марихуаной
18 июля 2023, 18:42

Фото:istockphoto/Alina Rosanova

28-летнюю модель Джиджи Хадид заподозрили в злоупотреблении наркотиками, когда она прилетела на Каймановы острова.
Джиджи Хадид вместе с подругой сегодня прилетела на частном самолете в международный аэропорт Оуэна Робертса. Во время таможенного контроля сотрудники попросили её сумочку для проверки, сообщает DailyMail.com.
 
Проверяющие нашли «небольшое количество травки и принадлежности для курения». По словам Джиджи, наркотические вещества она привезла для личного пользования. В итоге Хадид и её подругу арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и средств для курения.
 
Спустя несколько часов инцидент уладили. Модель отпустили под залог и оштрафовали на 1000 долларов. Её менеджер рассказал, что модель отправилась в путешествие с марихуаной, которую приобрела легально в Нью-Йорке с медицинской лицензией.
 
Сообщается, что для медицинского использования наркотическое вещество разрешили с 2017 года на Каймане.

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#модель
#Хадид
#марихуана
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В Афганистане дети погибли после взрыва неразорвавшегося снаряда
18 июля 2023, 18:10

Фото: istockphoto/NathanDerrick

Минимум трое детей скончались после взрыва минометного снаряда в провинции Саманган на севере Афганистана.
Об этом сообщает газета «Хашт-э субх», ссылаясь на местные источники. Ещё двое детей получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из детей оценивается как критическое.
 
Сообщается, что дети играли на улице и попытались перетащить неразорвавшийся снаряд, но он взорвался.

Ранее сообщалось, что во время обстрела города Шебекино один из снарядов упал на детскую площадку, но он не взорвался. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Оперативные службы начали разминировать территорию.

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#Афганистан
#дети
#снаряд
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