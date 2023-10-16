В Белгороде похоронили семью журналиста Sputnik Акифи, погибшую от дрона ВСУ

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины.
По словам главреда, в Белгороьде похоронили четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя.
Она добавила, что сам Хайбар Акифи в настоящее время находится в коме.
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«Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», — отметила Симоньян.
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Диана Аванесян