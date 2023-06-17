В Белгороде потушен пожар в многоэтажке, никто не пострадал

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Сообщение о пожаре, который произошел на крыше многоэтажного дома по адресу Свято-Троицкий бульвар, было получено региональным управлением МЧС в 23:56. Пожар был локализован в 00:38, а к 1:28 полностью ликвидирован. В процессе тушения были задействованы 78 специалистов и 28 единиц техники.
Также глава региона добавил, что в настоящее время выясняются причины возникновения пожара. После оценки ущерба будут проведены работы по восстановлению поврежденных помещений и котельной.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мощный пожар произошёл на Новочеркасской ГРЭС днём 14 июня. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание газа во время технологических работ на станции.