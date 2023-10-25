В Белгородской области ликвидировали канал поставок наркотиков с Украины

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В Белгородской области сотрудниками регионального управления ФСБ РФ пресечен канал поступления особо крупных партий синтетических наркотиков с территории Украины транзитом в другие регионы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
Сообщается, что из незаконного оборота был изъят килограмм мефедрона, около 300 грамм МДМА и два килограмма марихуаны. По информации пресс-службы, оборот наркотиков был организован россиянином В. В. Харламовым.
Харламов хотел сбыть наркотические вещества бесконтактным способом. Он приговорен к тюремному заключению на срок 14 лет и 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево правоохранители задержали старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева, который является сыном бывшего игрока и тренера по мини-футболу, основателя МФК «Норильский никель» Дмитрия Федосеева, в состоянии наркотического опьянения.
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Харламов хотел сбыть наркотические вещества бесконтактным способом. Он приговорен к тюремному заключению на срок 14 лет и 6 месяцев.
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Екатерина Коршунова