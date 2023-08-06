В Белгородской области на кладбище нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

Фото: istockphoto/Motortion
Тело пропавшей 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области.
«Известия» пишут, что труп девочки, пропавшей 4 августа, нашли на кладбище, где сейчас работают следователи.
Причины и обстоятельства гибели школьницы устанавливаются.
В пятницу она ушла из дома и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.
Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.
В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Читайте также:
В Красноярском крае погиб пропавший 14-летний школьник
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой
Причины и обстоятельства гибели школьницы устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.
В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Читайте также:
В Красноярском крае погиб пропавший 14-летний школьник
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой
Мария Фирсова