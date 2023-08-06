Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Белгородской области на кладбище нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

В Белгородской области на кладбище нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

06 августа 2023, 15:44

Фото: istockphoto/Motortion

Тело пропавшей 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области.
«Известия» пишут, что труп девочки, пропавшей 4 августа, нашли на кладбище, где сейчас работают следователи.

Причины и обстоятельства гибели школьницы устанавливаются.


В пятницу она ушла из дома и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.

В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Читайте также:

В Красноярском крае погиб пропавший 14-летний школьник

В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело

Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой
#школьники
#белгород
#кладбище
Читайте нас в
При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек
06 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/tiero

Не менее 25 человек погибли из-за схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает телеканал Geo News.
Отмечается, что более 80 человек получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда.

Причины аварии не уточняются. В результате происшествия остановлено движение поездов в провинции Синд. Сообщается, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.

Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей из-за ЧП и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь.

Напомним, ранее выяснилось, что по меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Читайте также:

15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков
#помощь
#движение
#автомобиль
#поезда
#чп
#аварии
#человек
#министр
#происшествия
Читайте нас в
На Рязанском проспекте в Москве мужчина ограбил микробанк
На Рязанском проспекте 46-летний мужчина ограбил микрокредитное учреждение
06 августа 2023, 15:40

Фото: istockphoto / Zinkevych

Злоумышленник угрожал работникам учреждения предметом, напоминающим пистолет, и требовал отдать ему все наличные купюры, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что пострадавшие повиновались и отдали преступнику 19,5 тысяч рублей. Мужчина скрылся с места преступления, позже правоохранительные органы узнали личность грабителя и задержали его.

Мужчина признал свою вину. Мотивом к грабежу стал большой долг.

Читайте также: 

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве. 

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого ветерана СВО. 

15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане. 

 
#пострадавшие
#беспилотник
#поезда
#человек
#мужчина
#сво
#пво
Читайте нас в
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Мэр Собянин: силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве
06 августа 2023, 14:35

Фото: istockphoto / aapsky

Вражеский летательный аппарат пытался подлеть к Москве. С помощью ПВО получилось предотвратить нападение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что военные сработали оперативно. Происшествие случилось около 11 утра 6 июня. 

Ранее сообщали, что 6 августа в Подольске беспилотник сбила система ПВО. Осколки БПЛА частично упали на детскую площадку. Погибших нет, однако один пенсионер получил ожог руки, при это на данный момент его жизни сейчас ничего неугрожает. 

Читайте также: 

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили. 

В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров «Леко». 

15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане. 
#подмосковье
#происшествие
#проезд
#военные
#беспилотник
#поезда
#пенсионер
#фабрика
#бпла
#человек
#пво
Читайте нас в
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили
06 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются. 

В сообщении также просят автомобилистов сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, ранее по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Читайте также:

Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе

Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты
#беспилотник
#бпла
#приём
#минобороны
#крымский мост
#движение
#ограничение движения
#автомобиль
#транспорт
Читайте нас в
Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске
06 августа 2023, 14:15

Фото: iStock/vadimrysev

6 августа в Подольске в 11:00 беспилотник сбила система ПВО.
Система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском.
 
«Осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника», - сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Подольска Дмитрий Жариков держит ситуацию на контроле и общается с местными жителями.

Читайте также:

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
#подольск
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров «Леко»
06 августа 2023, 13:43

Фото: Фотобанк МО

Огонь полыхает в Дмитровском районе Московской области.
По информации тг-канала Mash, пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что  в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен. 

В московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

Читайте также:

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за разгерметизации в Польше

Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
#подмосковье
#пожар
#фабрика
Читайте нас в
15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
06 августа 2023, 13:29

Фото: iStock/Soumen Hazra

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. Об этом сообщает канал Geo News.
Отмечается, что ЧП произошло в пакистанской провинции Синд вблизи города Навабшах. Десять вагонов скорого поезда с рельсов. 

На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

Читайте также:

В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
#помощь
#автомобиль
#поезда
#чп
#женщина
#бпла
#происшествия
#мальчик
#девушка
#минобороны
Читайте нас в
В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого ветерана СВО
06 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/globalmoments

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине.
Telegram-канал «РосгVардеец» пишет, что ветерана избили 5 августа. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
 
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
 
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и попросил разобраться в этой истории.
 
В полиции заявили, что смогут привлечь к ответственности только непосредственных исполнителей.

Читайте также:

Двое участников СВО избили девушку за цвет волос

На Ставрополье ребёнок потерял зрение из-за побоев ровесников в детском лагере

Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде

#ветераны
#сво
#инвалиды
Читайте нас в
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
06 августа 2023, 13:07

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Москве в районе Нагатинского Затона автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что в результате ДТП пострадала женщина, которая стояла на остановке. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента работают оперативные службы города.

Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». 43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Читайте также:

 В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков

Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты

Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье
#дтп
#внуково
#женщина
#мать
#приём
#мальчик
#девушка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников