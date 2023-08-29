В Белгородской области сбили украинский БПЛА

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки ВС Украины совершить террористическую атаку по российским объектам. Силами ПВО был ликвидирован украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, пишет РИА Новости.
«Двадцать восьмого августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.
В публикации отмечается, что ВСУ регулярно совершают попытки атаковать с помощью БПЛА центральную часть России. Так, над Брянской областью в ночь на понедельник, дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.
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