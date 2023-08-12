В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива в Крыму. В связи с этим дважды перекрывался Крымский мост, из-за чего теперь на нём наблюдается многокилометровая пробка из почти 1300 автомобилей.
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Анастасия Чинкова