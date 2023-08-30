В Белгородской области трое человек погибли в аварии

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В Волоконовском районе Белгородской области произошло столкновения трёх автомобилей, трое человек скончались.
Областное УМВД сообщает, что примерно в 11:00 на 22 км трассы Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки произошло столкновение ВАЗ-2106, «ГАЗон NEXT» и «КамАЗа». Два последних автомобиля загорелись.
В аварии погибли водители всех машин. Сообщается, что пассажиров в автомобилях не было. Правоохранители установят причины случившегося.
Ранее в Саратовской области женщина погибла в перевернувшейся скорой. Автомобиль Lada Largus съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии скончалась 87-летняя женщина. Водитель и 47-летний пассажир госпитализированы с травмами.
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Мария Фирсова