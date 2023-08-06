В Белгородской области возбудили дело после убийства 15-летней школьницы

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В Белгородской области возбудили уголовное дело после убийства 15-летней школьницы. Об этом сообщает СК РФ.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным ведомства, на теле убитой обнаружены следы насильственной смерти.
Напомним, тело пропавшей 4 августа 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области. В пятницу по данным следствия, она вышла погулять и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.
Ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул.
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Напомним, тело пропавшей 4 августа 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области. В пятницу по данным следствия, она вышла погулять и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.
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Екатерина Коршунова