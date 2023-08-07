В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы

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В Белгородской области задержан 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы.
Telegram-канал «112» пишет, что задержан житель поселка Разумное Павел Дуржинин, который успел скрыться в Яковлевском районе. В данный момент с ним работают следователи.
15-летняя школьница пропала 4 августа. 6 августа её тело было обнаружено на поселковом кладбище. Все выходные её поисками занимались правоохранители и волонтёры.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На трупе зафиксированы следы насильственной смерти.
Ранее задержали водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
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15-летняя школьница пропала 4 августа. 6 августа её тело было обнаружено на поселковом кладбище. Все выходные её поисками занимались правоохранители и волонтёры.
Ранее задержали водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
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Мария Фирсова