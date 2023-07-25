В Белгородской области комбайн наехал на мину при сельхозработах

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В Белгородской области комбайнёр во время проведения сельхозработ случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток», он не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что от взрыва мужчина не пострадал, сам комбайн также остался цел. После того, как об инциденте сообщили правоохранительным органам, машина продолжила свою работу.
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