В Белгородской области около 60 храмов пострадали от обстрелов

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В ходе атак ВС Украины повреждены или полностью разрушены около 60 храмов Белгородской митрополии в приграничной зоне. Об этом сообщает Белгородская и Старооскольская епархия.
Настоятелям поврежденных храмов и их семьям пришлось покинуть места пастырских служений. По благословению главы Белгородской митрополии они прикомандированы к другим храмам епархии. Так, из одного Шебекинского благочиния на фоне обстрелов в конце мая 2023 года в Белгород были эвакуированы семьи 11 священнослужителей.
В епархии отметили, что помощь получили 75 семей священнослужителей. По призыву митрополита сбор средств для них был организован настоятелями и прихожанами.
Митрополия выражает благодарность всем неравнодушным за участие в судьбе православных священнослужителей и выражает молитвенную надежду, что все они в скором времени смогут вернуться в свои дома и приходы.
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В епархии отметили, что помощь получили 75 семей священнослужителей. По призыву митрополита сбор средств для них был организован настоятелями и прихожанами.
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Диана Аванесян