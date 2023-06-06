В Белгородской области опровергли сообщения об украинской ДРГ

Оперштаб Белгородской области: информация о нахождении в регионе украинской ДРГ не соответствует действительности
В Белгородской области сейчас нет бойцов украинских диверсионно-разведывательных групп, как об этом пишут некоторые телеграм каналы. Об этом в соцсети сообщает оперштаб региона.
Кроме того, жителей области предостерегли от звонков якобы сотрудников полиции, в которых граждан призывают самостоятельно сопротивляться действиям диверсантов, которые одеты в российскую военную форму.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 5 июня, беспилотник сбросил два взрывных снаряда на подстанцию «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородской области.
Кроме того, жителей области предостерегли от звонков якобы сотрудников полиции, в которых граждан призывают самостоятельно сопротивляться действиям диверсантов, которые одеты в российскую военную форму.
«Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 5 июня, беспилотник сбросил два взрывных снаряда на подстанцию «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородской области.
По информации СМИ, взрыв одного из боеприпасов повредил трансформатор, однако, пострадавших от подрыва снаряда нет.
Андрей Гаврилов