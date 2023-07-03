В Белгородской области система ПВО сбила дрон

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Над населённым пунктом Борки Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошёл в Валуйском городском округе региона. Сейчас на месте работают экстренные службы, подробности атаки украинских войск уточняются.
Кроме того, ВСУ провели масштабную атаку на села и блокпосты на дорогах в Белгородской области, пострадавших нет. Обстрел военнослужащие Украины производили минами и стрелковым оружием, в несколько районов были заброшены взрывчатки с беспилотников.
По информации портала, были обстреляны населенные пункты с мирными жителями. По Щетиновке ВСУ выпустили около 20 снарядов, 250 выстрелов было произведено из стрелкового оружия.
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Кроме того, ВСУ провели масштабную атаку на села и блокпосты на дорогах в Белгородской области, пострадавших нет. Обстрел военнослужащие Украины производили минами и стрелковым оружием, в несколько районов были заброшены взрывчатки с беспилотников.
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Андрей Гаврилов