В Белый дом в США ворвался вооруженный человек

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В американскую полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, ворвавшемся в офис сената по соседству с конгрессом, сообщили представители полиции Капитолия в Twitter.
«Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах», - написали полицейские в социальной сети.
Отмечается, что информация о вооруженном преступнике поступило в полицию по экстренному номеру 911. Прямо сейчас правоохранители обыскивают территорию вокруг здания и внутри него.
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