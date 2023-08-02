Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Белый дом в США ворвался вооруженный человек

В Белый дом в США ворвался вооруженный человек

Полиция в США получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
02 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/lucky-photographer

В американскую полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, ворвавшемся в офис сената по соседству с конгрессом, сообщили представители полиции Капитолия в Twitter.

«Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах», - написали полицейские в социальной сети.

Отмечается, что информация о вооруженном преступнике поступило в полицию по экстренному номеру 911. Прямо сейчас правоохранители обыскивают территорию вокруг здания и внутри него.

Читайте также:

В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов

ФСБ задержала мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в Армавире

СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко
#белый дом
#полиция
#сша
#оружие
Читайте нас в
Очевидица нападения в московской поликлинике поделилась шокирующими деталями
Очевидица вооруженного нападения в клинике Москвы рассказала о случившемся
02 августа 2023, 22:47

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пациентка, которая находилась на приеме в поликлинике в момент нападения вооруженного мужчины, рассказала о случившемся, в интервью Telegram-каналу SHOT.
Напомним, сегодня мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.  

«В кабинет вошёл вооружённый амбал формата два на два и загнал медсестру под стол, а я в этот момент очень быстро улизнула из кабинета», - рассказала о происшествии пациентка.  

Как выяснилось, сразу после злоумышленник, с пистолем в руках, начал громко ругаться на врача, а затем просто вышел из кабинета и ушел.  

Сейчас мужчина объясняет причины своего поступка в отделении полиции.

Читайте также:

В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины

Анапского педофила заключили под стражу на два месяца

СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка
#москва
#поликлиника
#пистолет
#полиция
Читайте нас в
В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины
Жители Петербурга нашли у дома горящее тело обнаженной женщины
02 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге на Рыбацком проспекте местные жители заметили у своего дома горящее тело обнаженной женщины, сообщает «Фонтанка».
Трагедия произошла 2 августа, полыхающий во дворе труп заметили жители многоквартирного дома.  

«Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно.... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», - прокомментировала ситуацию супруга мужчины, который обнаружил тело.  

Полиции удалось установить, что горящий труп принадлежал 24-летней девушке из Москвы.  

Что именно произошло сегодня днем в петербургском дворе – предстоит выяснить правоохранительным органам.  

Читайте также:

Подруга Валентины Ческидовой рассказала, что мать маньяка планировала взять ребенка из детдома

ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире

В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов
#санкт-петербург
#труп
#полиция
Читайте нас в
В Мексике 8-летний мальчик упал в кратер вулкана и выжил
02 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/longtaildog

Мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй.
Express пишет, что во время прогулки с 38-летней тётей в лесу мальчик подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.
 
Спасатели достали мальчика из кратера. Его госпитализировали на вертолёте в детскую больницу. Медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
 
Вулкан Кситле – это пепельный конус с уклоном от 30 до 40 градусов и высотой 300 м. Он извергался в период между 245 и 315 годом нашей эры.

​Читайте также:

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3 км

В Помпеях нашли скелеты жертв Везувия

После извержения вулкана на Камчатке авиакомпаниям предложено поменять маршруты
 
#ребенок
#дети
#семья
#чп
#больница
Читайте нас в
В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды
02 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/oksix

Из-за плохой погоды дерево упало на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил директор школы №875 Андрей Медведев.
Отмечается, что дерево упало на забор детского сада после сильного дождя. В результате инцидента никто не пострадал. 

По словам Медведева, администрация дошкольного учреждения оперативно связалась со спецслужбами. В ближайшее время дерево уберут с территории.

Напомним, ранее из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств. В среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.

Читайте также:

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

Установлена личность дебошира, который угрожал оружием в травмпункте в Москве

В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос
#дерево
#ветер
#человек
#администрация
#детский сад
Читайте нас в
Во Флориде акула напала на сёрфера
02 августа 2023, 21:28

Фото: iStock/Nautilus Creative

22-летнего испанского туриста, который планировал покататься на сёрфе во Флориде, укусила акула.
EssentiallySports пишет, что парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, но его отпуск обернулся кошмаром из-за нападения акулы.
 
Во время инцидента парень находился возле причала, но акула увидела его и укусила за щиколотку.
 
Сёрфера госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Ранее пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.

По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул. Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.

Читайте также:

У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью

В Египте пойман детёныш акулы

В Берлине потратили €100 тысяч на поиски львицы
#акула
#чп
#гибель
Читайте нас в
В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне
02 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/SandraMatic

В Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне машины. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Отмечается, что водитель такси отказался ехать, так как в салоне автомобиля мужчина собирался пить алкоголь. После этого севший на переднее сиденье пассажир передал бутылку с алкоголем женщине на заднем сиденье и начал бить таксиста по лицу.

Женщина попыталась остановить хулигана, но у нее ничего не вышло. Потасовка продолжилась на улице. В результате таксист вернулся в машину весь в крови, после чего вызвал сотрудников полиции. На данный момент злоумышленника разыскивают.

Напомним, ранее мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. 

Читайте также:

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

Установлена личность дебошира, который угрожал оружием в травмпункте в Москве

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
#алкоголь
#такси
#женщина
#пассажир
#водитель
#мужчина
Читайте нас в
В Кабардино-Балкарии подтверждён случай заражения лихорадкой Западного Нила
02 августа 2023, 20:58

Фото:istockphoto/nechaev-kon

Роспотребнадзор подтвердил случай заражения лихорадкой Западного Нила.
До этого момента подобное заболевание на территории Кабардино-Балкарии не выявлялось.
 
Жителей призывают при посещении леса и берегов водоемов носить одежду, которая максимально закрывает тело.
 
Также рекомендуется использовать репелленты, защищать жильё от проникновения комаров, которые являются переносчиком вируса. Частникам рекомендовано прочищать сточные канавы в своих хозяйствах.

Ранее в 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.

Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.

Читайте также:

В Нью-Дели произошла вспышка лихорадки Денге

Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям

В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
Читайте нас в
В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек
02 августа 2023, 20:44

Фото:istockphoto/vchal

Из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств.
Reuters пишет, что в среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.
 
Скорость ветра достигала 15 км в час. В итоге 700 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться.
 
Ветер переворачивал автомобили и валил деревья. За сутки в некоторых частях острова выпало примерно 250 миллиметров осадков.

Ранее тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.

Читайте также:

В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 120 тысяч человек

В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

В Иркутской области из-за сильных дождей обвалился грунт кладбища

#япония
#непогода
#эвакуация
Читайте нас в
Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
02 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Два человека погибли в аварии на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил иномарку. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Чайковский. Водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В результате ДТП кузов легкового автомобиля был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. 

Читайте также:

В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб

В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

В Турции автобус сорвался с моста, погибли семь человек
#дтп
#проверка
#авария
#пассажир
#водитель
#человек
#грузовик
#смерть
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников