В Белоруссии раскрыли преступные схемы поставок молочных товаров в РФ

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По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, молочная продукцию продавалась по заниженным ценам для своих же фирм на территории РФ.
ТАСС пишет, что 8 коммерческих групп установили контроль над экспортом молочной продукции в РФ. Об этом рассказал на совещании президент Александр Лукашенко.
Сообщается, что руководитель данного предприятия организовал команду из числа близких знакомых и родственников, а потом начал «новую сбытовую политику».
В итоге были взяты в разработку 8 коммерческих групп, установивших контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в РФ продукции нескольких отечественных молокоперерабатывающих заводов. Молочную продукцию продавали по заниженным ценам своим же фирмам на территории России. В содействии такой деятельности подозреваются сотрудники госорганов.
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«Следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО «Бабушкина крынка». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
В итоге были взяты в разработку 8 коммерческих групп, установивших контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в РФ продукции нескольких отечественных молокоперерабатывающих заводов. Молочную продукцию продавали по заниженным ценам своим же фирмам на территории России. В содействии такой деятельности подозреваются сотрудники госорганов.
«Там светятся и члены правительства», - заявил Лукашенко. По мнению президента, данная преступная схема стала возможной потому, как в правительстве Белоруссии не выработана система реализации продукции.Задержаны 26 человек, 15 арестованы в рамках этого дела.
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Мария Фирсова