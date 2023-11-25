В Белоруссии в аварии с туристическим автобусом пострадала россиянка

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
В Витебской области Белоруссии случилось ДТП с туристическим автобусом.
В аварии пострадала гражданка России, сообщает Telegram-канал российского посольства в Белоруссии.
По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек.
В аварии пострадала 73-летняя россиянка. Её госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. Там женщине диагностировали закрытый перелом верхней челюсти.
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«Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) случилось ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск»,-сказано в сообщении.
В аварии пострадала 73-летняя россиянка. Её госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. Там женщине диагностировали закрытый перелом верхней челюсти.
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Мария Фирсова