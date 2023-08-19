В Белоруссии задержали мужчин, которые пытались запустить беспилотник в Литву

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В Белоруссии расследуют дело против двух граждан, пытавшихся запустить беспилотник в сторону Литвы.
Государственный пограничный комитет страны сообщает, что ЧП случилось 18 августа в Гродненской области, рядом с населённым пунктом Городище.
Пограничники заметили двух мужчин, которые собирались запустить беспилотник в сторону Литвы. На месте был обнаружен летательный аппарат, средства связи и комплектующие к БПЛА.
Это уже третий инцидент с беспилотниками с начала месяца. Запуск беспилотников в приграничных районах запрещен. Все полеты требуют согласования с пограничниками. В противном случае ждёт штраф.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Пограничники заметили двух мужчин, которые собирались запустить беспилотник в сторону Литвы. На месте был обнаружен летательный аппарат, средства связи и комплектующие к БПЛА.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Мария Фирсова