В Бенине во время пожара на складе топлива погибли более 30 человек

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Более 30 человек погибли во время пожара на складе топлива рядом со столицей Бенина Порто-Ново.
Радиостанция BIP radio Cotonou сообщает, что произошло возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча кв. м. По предварительным данным, 33 человека скончались от серьезных ожогов.
Пожар ликвидирован. Трое человек госпитализированы.
Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.
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Мария Фирсова