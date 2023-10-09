В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом

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В школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
Издание «Бердск-Онлайн» пишет, что в распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.
По словам заместителя директора школы Наталья Руппель, инцидент случился 7 октября.
Ранее полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.
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«Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям. И я тебя первый ножом. А он тебя шокером. Вот так!», — цитирует издание слова одного из нападавших на ребенка. За кадром слышно звуки электрошокера.
«Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались», — сообщила учительница.После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.
Ранее полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.
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Мария Фирсова