В Бердянске педофил изнасиловал девочку и убил ее вместе с семьей

Фото: iStock/Chaichan Pramjit
Семья из трех человек была убита в городе Бердянск Запорожской области от рук педофила, который предварительно изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
По информации правоохранительных органов, преступление мог совершить 44-летний Андрей Середа. На него распространена ориентировка.
Сообщается, что Середа тайно пробрался на территорию частного дома и с особой жестокостью совершил убийство семейной пары и их дочери, предварительно, изнасиловав ее. На данный момент подозреваемого разыскивают.
Напомним, в подмосковном Подольске разыскивают мужчину, который заманивал пятиклассницу в заброшенную больницу и надругался над ней. Вечером 23 октября 11-летняя школьница возвращалась домой и наткнулась на незнакомого мужчину, который начал жаловаться ей на жизнь. Он заманил девочку в здание заброшенной больницы, а затем скрутил её и изнасиловал.
Читайте также:
Педофил изнасиловал девочку в столичном парке и домогался до её подруги
В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
Сообщается, что Середа тайно пробрался на территорию частного дома и с особой жестокостью совершил убийство семейной пары и их дочери, предварительно, изнасиловав ее. На данный момент подозреваемого разыскивают.
Читайте также:
Педофил изнасиловал девочку в столичном парке и домогался до её подруги
В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
Екатерина Коршунова