В Бердянске взорвали машину российского военнослужащего

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Взрыв прогремел 23 октября примерно в 9 часов вечера рядом с домом на улице Мичурина.
Baza пишет, что, по предварительным данным, бомба была заложена под водительское сидение «копейки», на которой ездил российский военный. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ. Подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что взрывы раздавались в Хмельницкой области на западе Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное». Также взрывы звучат в Николаевской области.
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Мария Фирсова