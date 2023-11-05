В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва

Вооружённый мужчина, ранее прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, удерживает в заложниках 4-летнего ребёнка, полиция уже установила контакт с преступником. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Из машины, на которой мужчина прорвался в аэропорт, он выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.