В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва

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Два сотрудника немецкой полиции, а также и маленький ребёнок пострадали в Берлине после подрыва пиротехнического изделия рядом с полицейским фургоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию столицы Германии.
По информации издания Spiegel, инцидент произошёл вскоре после того, как в Берлине прошла крупная пропалестинская демонстрация, однако сами правоохранители это отрицают.
Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.
Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта. Мотивы его поведения не уточняются, однако полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика.
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Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.
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Артем Путинцев