В Берлине подожгли фургон с гумпомощью для беженцев с Украины

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Полиция Берлина рассказала, что прошлой ночью неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает гуманитарную помощь беженцам с Украины, сообщает «РИА Новости».
Поджигателям удалось скрыться с места преступления, сейчас правоохранительные органы Берлина проводят расследование и разыскивают преступников.
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