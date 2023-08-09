В Бийске полуторогодовалый ребенок умер в частном детском саду во время еды

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В Бийске полуторагодовалому мальчику стало плохо во время еду в частном детском саду. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.
По данным следствия, 9 августа в частном детском саду маленький ребенок почувствовал себя плохо во время еды. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть ребенка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы присутствующих, также изъята документация, которая может иметь интерес для следствия. Кроме того, назначены судебные экспертизы.
При этом по информации РИА Новости, детсад расположился в квартире дома на улице Пушкина. По предварительным данным, детское учреждение работает без законных на то оснований.
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы присутствующих, также изъята документация, которая может иметь интерес для следствия. Кроме того, назначены судебные экспертизы.
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Элина Позднякова