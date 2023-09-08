В бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве мужчина устроил пьяный дебош

Фото: Фотобанк Московской области
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина с признаками опьянения устроил дебош. Злоумышленник был агрессивен и выкрикивал угрозы, в результате оказавшись в отделении полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Предварительно, мужчину в состоянии алкогольного опьянения не пустили в бизнес-центр, после чего он начал проявлять агрессию. Правонарушителем оказался 46-летний приезжий, в настоящее время его доставили в отделение полиции по району Чертаново Северное.
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