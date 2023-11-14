В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ

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В городе Благовещенск Амурской области в торговом центре ребёнок упал с эскалатора. Об этом пишет «Порт Амур».
Уточняется, что инцидент случился в ТРЦ «Острова» 13 ноября. Шестилетний мальчик пострадал, упав с высоты второго этажа.
Ребёнок находится в больнице, информация о его состоянии в настоящее время отсутствует.
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«Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, «скорую» уже вызвали, сидят на скамейке, ждут», — рассказала журналистам свидетельница произошедшего.
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Диана Аванесян