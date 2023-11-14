В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ

Уроженец Эстонии Максим Дружинин сознался в планировании убийства тележурналиста Владимира Соловьева и рассказал, что за это преступление должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине. Об этом сообщает ТАСС.