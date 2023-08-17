В Богородском городском округе потушили торфяной пожар

Фото: Комлесхоз МО
В Богородском городском округе Подмосковья потушили третий в этом сезоне торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«При патрулировании земель лесного фонда в 1 км от деревни Аборино лесничие обнаружили торфяной пожар на площади 0,01 га. В тушении принимали участие шесть человек и три единицы техники», – рассказал ТАСС зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в Комлесхозе.Он уточнил, что подземный торфяной пожар – это возгорание торфяного слоя заболоченных и болотных почв. Для него характерна низкая скорость продвижения. Особенность таких пожаров – скрытое горение торфа с накоплением большого количества тепла. Их очень трудно тушить.
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Лора Луганская