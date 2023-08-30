В Болгарии арестовали бизнесмена, переписывавшегося с Пригожиным

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В Болгарии арестовали бизнесмена Василия Божкова, который, по информации прокуратуры страны, был связан с покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает «БЛИЦ».
По информации СМИ, ранее на Божкова в Болгарии было заведено два десятка уголовных дел, в том числе об убийстве. В связи с этим, последние три года он жил в Дубае, однако, 25 августа вернулся в Софию. О своем приезде в страну он сообщил сам.
По словам адвоката Божкова Стояна Баумайера, бизнесмен намерен очистить свое имя перед судом.
Во время заседания суда, на котором решалась судьба бизнесмена, сторона обвинения сообщила, что Божков имел тесные контакты с погибшим 23 августа Евгением Пригожиным. Предприниматели общались до самой смерти главы ЧВК. Также известно, что Божков владел 51 процентом акций крымской компании Пригожина.
Защита Божкова заявила, что будет обжаловать приговор болгарского суда.
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По словам адвоката Божкова Стояна Баумайера, бизнесмен намерен очистить свое имя перед судом.
Защита Божкова заявила, что будет обжаловать приговор болгарского суда.
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Евгения Парфентьева